CPTT: Tiago Reis garante o título nacional com triunfo na Baja Oeste de Portugal | AutoSport

A dupla Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) venceram a Baja Oeste de Portugal, terminando a prova organizada pela Escuderia Castelo Branco com uma vantagem de 4:35.3s para a dupla João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux), que recuperou posições durante o SS2 para alcançar a vice-liderança. Com este resultado, Tiago Reis conquista o título nacional de Todo-o-Terreno, tornando-se tricampeão.

Ricardo Sousa/Jorge Brandão (Brp – Can Am Maverick X3) terminaram a Baja no terceiro posto da classificação, sendo os melhores entre os T3.

No SS2 que marcou o último dia da Baja Oeste de Portugal, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Brp-Canam Maverick X3) foram a dupla mais rápida, precisando de 3:04:22.3s para terminarem a etapa, com uma diferença de 16.3s para Tiago Reis e Valter Cardoso. João Ramos e Jorge Carvalho necessitaram de mais 1:30.2s para terminar o SS2, alcançando o terceiro lugar da classificação da etapa, seguidos da dupla Ricardo Sousa/Jorge Brandão e Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger).

A história do da Baja Oeste de Portugal conta-se facilmente. Pedro Carvalho e Tiago Reis terminaram o dia de ontem separados por 9.9s a favor do piloto do T3, mas pouco depois do arranque do SS2 de hoje, o piloto da SGS Racing teve problemas e regressou à assistência por estrada.

João Ferreira (Mini), terminou o dia de ontem apenas em sétimo, a 4m22s da frente devido a um furo e ao mau funcionamento do macaco hidráulico, o que atrasou ainda mais a dupla. Hoje, sem nada a perder, o piloto do Mini foi para a frente da corrida, chegando a meio do Setor Seletivo a ter um avanço de dois minutos para Tiago Reis. No entanto, um problema na caixa de velocidades do Mini John Cooper Works Rally travou o andamento do campeão português e europeu em título de Todo-o-Terreno, e com isso Tiago Reis ficou sozinho na frente.

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP-Canam Maverick X3), que terminaram no terceiro lugar da classificação no final do SS1 a 1m32s da frente, hoje também ficaram pelo caminho, deixando João Ramos como o único perseguidor de Tiago Reis, mas já a uma distância confortável para os adversários.

Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger) terminaram o dia de ontem em quarto a 3m11s da frente, hoje foram quintos no SS2 (a 4:10.2s de Armindo Araújo) e com isso terminaram no 4º lugar da geral, seguidos pela dupla vencedora do SS2, Araújo e Luís Ramalho.

