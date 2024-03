CPTT, Tiago Reis: “excelente operação para um campeonato que promete ser longo” | AutoSport

João Ramos tinha ganho esta prova há um ano, mas desta feita, apesar de terem sido novamente os dois primeiros classificados do CPTT 2023 a lutar pelo triunfo – e assim deve continuar este ano – foi Tiago Reis, campeão nacional de todo-o-terreno, a vencer a primeira ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM I 48, dando sequência ao seu bom palmarés na prova do CPKA, já que triunfou em 2020, 2021, e agora em 2024.

Depois de no primeiro dia ter demonstrado toda as suas valências, o piloto de Famalicão, navegado por Valter Cardoso voltou a triunfar no segundo setor seletivo, melhorando o seu tempo efetuado na véspera, completados 140 km cronometrados em 1h49m28.8s: “Estamos muito satisfeitos com a vitória, foi uma excelente operação para um campeonato que promete ser longo. Quando partimos para a especial de hoje não sabíamos como poderíamos apanhar o traçado, por isso acho que conseguimos sempre manter um bom ritmo e enfrentar os pisos que estavam muito degradados em alguns locais.

Foi necessária muita calma e muita cautela, por isso acho que acabou por ser um fim de semana positivo”, explicou Tiago Reis.