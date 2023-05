CPTT, Tiago Reis: “estes pontos são importantes para o campeonato” | AutoSport

O Campeão Nacional 2021, Tiago Reis, navegado por Valter Cardoso, dominou o derradeiro dia de competição, triunfou nos dois setores seletivos de 81,35km e 76,78km, respetivamente, e reforçou a liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48: “A prova, de modo geral, correu bastante bem. Ontem entrámos um bocadinho cautelosos por causa das pedras e não queríamos furar. Hoje entramos ao ataque no primeiro setor seletivo e correu-nos bastante bem. Ficámos com uma margem suficiente para conseguir vencer a prova e nestes 40 km finais, acabámos por meter uma toada que nos fizesse não cometer erros e evitar furos, porque o objetivo era vencer a prova, não estava preocupado em vencer este último setor. Mesmo assim conseguimos ganhar o setor por isso fico muito contente e satisfeito porque estes pontos são importantes para o campeonato, e o nosso objetivo era angariar o maior número de pontos possíveis e pensar na liderança do CPTT”, disse Tiago Reis.