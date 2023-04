CPTT, Tiago Reis: “dois resultados muito importantes para nós” | AutoSport

Tiago Reis venceu a Baja TT Dehesa Extremadura, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) e da Taça da Europa de FIA de Bajas. Foi um fim-de-semana perfeito para Tiago Reis e Valter Cardoso, que venceram a corrida à geral, somando vitórias na classificação do Campeonato Nacional e da Taça da Europa na estreia do novo carro, uma Toyota Hilux T1+: “Começamos a corrida com alguma prudência pelos poucos quilómetros de teste que havíamos feito no carro e por esta Baja ser também nova para nós. Fomos Longo da prova ganhando confiança, imprimindo um bom ritmo e evoluindo ao longo do dia de sábado, conquistando o que para nós era o principal foco aqui, a vitória no Campeonato de Portugal” começou por dizer Tiago Reis, no final do dia de sábado, aquando do fim da corrida pontuável para o CPTT.

No domingo, a prova prosseguia com mais um Setor Seletivo a contar para a classificação final da Taça da Europa de FIA de Bajas e Tiago Reis e Valter Cardoso mantiveram um ritmo que lhes valeu a vitória absoluta também prova da Taça da Europa. “Estando na frente naturalmente queríamos juntar a Taça da Europa à vitória no CPTT e voltamos a andar muito bem, cada vez mais confiantes com a Toyota Hilux T1+, e o triunfo foi a ‘cereja no topo do bolo’ de um fim-de-semana onde toda a equipa esteve muito bem. Estamos a começar bem a temporada, focados em dar o nosso melhor e ser muito regulares e estes dois resultados são muito importantes para nós”, concluiu o piloto de Famalicão.