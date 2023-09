CPTT, Tiago Reis: “dar o máximo para estar o mais à frente possível” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) está de regresso no próximo fim-de-semana com a realização da Baja TT Sharish Gin, prova que vai decorrer na planície alentejana, nos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo.

Com a competição na pausa de verão desde o passado mês de junho, é natural a muita expectativa dos pilotos e dos adeptos pelo regresso da para a decisiva fase final da época. A Baja TT Sharish Gin é pontuável para o CPTT e para a Taça da Europa FIA Cross Country de Bajas e decorre entre sexta-feira e domingo.

Tiago Reis e Valter Cardoso, que são líderes do campeonato e venceram a última corrida, partem com vontade de repetir o êxito e levar a Toyota Hilux T1+ ao mais alto lugar do pódio. “A nossa estratégia é a mesma desde o início do ano: dar o máximo para estar o mais à frente possível. Se isso nos valer a vitória, excelente, porque é para isso que trabalhamos antes das corridas. Se fizermos este trabalho e não conseguirmos terminar na frente é porque os adversários foram realmente melhores e sairemos à mesma satisfeitos, dando o nosso melhor” diz o piloto de Famalicão no lançamento da prova.

A prova começa na sexta-feira à tarde, com o prólogo com cerca de 7,3km, que definirá a ordem de partida para o primeiro dos dois Setores Seletivos da corrida, um a realizar no sábado e outro no dia de domingo. São dois troços com uma distância de 183,17 km de pistas pelos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo. Ainda na sexta-feira o Parque da Cidade em Reguengos de Monsaraz é palco da cerimónia de partida, para um primeiro aplauso aos pilotos e equipas que vão estar na prova.