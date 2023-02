CPTT: “temos aqui (em Portugal) uma mina, em termos de terrenos (…), mas “é preciso preservar…” | AutoSport

A propósito das declarações de Paulo Fiúza, relativas à crescente criação de ‘Slow Zones’ nas provas do CPTT, explicando que há cada vez há mais propriedades em que os donos deixam passar a prova, mas com a contrapartida de verem as suas ‘terras’ afetadas ao mínimo, pois têm esse direito, mas tal como revelou, há quem desrespeite as regras e vá fazer algo que no TT é proibido: treinar as provas, até porque os percursos são, supostamente, secretos.

Miguel Barbosa, corrobora, e avança com possíveis soluções: “queremos todos o melhor do desporto automóvel, temos a sorte de ter um país com uma paixão enorme pelo TT e temos condições geográficas para isso, pois conseguimos ainda ter troços grandes.

Há uns anos fui fazer a Baja Itália e já eram troços muito pequenos, e já existia na Europa a dificuldade de organizar provas de TT, portanto temos de ter consciência que temos aqui (em Portugal) uma mina, em termos de terrenos, dos proprietários ainda autorizarem que isto aconteça e depois excelentes organizações que colocam tudo isto em prática, temos aqui algo único e também por isso é que temos um campeonato único a todos os níveis, de organização, pilotos, máquinas. Penso que não vemos isto em mais lado nenhum do mundo inteiro, portanto é preciso preservar isso e se for necessário haver mais zonas de velocidade limitada, mais ligações, se tivermos que fazer ligações grandes, que seja, pois o que conta no desporto automóvel é o espetáculo, e eu prefiro fazer mais quilómetros e andar em sítios de maior relevo, em termos de população, etc, poder dar espetáculo, do que estar fechado numa zona em que isso não aconteça, temos que ter esta dinâmica e estar todos de mãos dadas para que as coisas aconteçam”, disse no programa ‘Há Hora’ da FPAK.