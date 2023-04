CPTT, Team Transfradelos com novos desafios: T1+ e JMP de Daniel Silva | AutoSport

O Team Transfradelos vai estar na segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja TT Dehesa – Extremadura, na assistência aos pilotos Tiago e Edgar Reis, Daniel Silva e Sérgio Matos.

O destaque do acompanhamento que o Team Transfradelos vai fazer são os novos carros de Tiago Reis, uma Toyota Hilux T1+, carro de última geração do todo-o-Terreno e também o novo JMP que vai ser guiado por Daniel Silva.

O piloto, que vai estar acompanhado de Filipe Martins, mostra algumas cautelas mas promete dar o melhor nesta estreia do JMP: !Fizemos a estreia neste tipo de carros na primeira prova do Campeonato e agora temos um carro novo, que requer alguma adaptação, e os primeiros quilómetros serão de aprendizagem mas vamos dar o nosso máximo”, diz Daniel Silva.

Edgar Reis, acompanhado por Tiago Neves na Toyota Hilux T1, quer melhorar ainda mais os registos das últimas provas: “Sentimo-nos cada vez mais confortáveis com o carro e estamos a melhorar. Estamos focados em conseguir um bom resultado, lutando pela nossa categoria e somando pontos importantes para o Campeonato”, disse Edgar Reis.

De referir ainda que a assistência de ao Mercedes Proto T1 de Sérgio Matos/Sebastião Domingues será também feita pela equipa do Team Transfradelos.