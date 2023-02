CPTT: T8 em ‘força’ em Beja, T9 arranca com três… | AutoSport

Não foram só as categorias T1+ e T1 que estão repletas de viaturas de ponta e pilotos competentes, pois as categorias T8 e T9 receberam vários novos nomes que vem ajudar na promoção da modalidade. Este ano o T8 ‘desdobrou-se’ em T9, um grupo em que correm TT ‘derivados’ dos grupos T1 e T2 com 10 ou mais anos no Passaporte Técnico.

São carros sem chassis tubulares ou parcialmente tubulares (ancoragem da suspensão e triângulos da suspensão) sendo apenas permitido chassis com longarinas e roll-bar.

Desta forma separaram-se carros de competitividade bem diferente. Contudo, a teoria parece boa, mas para já na prática ainda não surgiram muitos carros no T9.

Para já estão só inscritos em Beja…três! O de Alexandre Ferreira (Toyota BJ 73), o de Cesário Santos (Nissan Navarra) e Luís Teodoro (Nissan Terrano II).

No T8, cerca de uma dúzia! Esta categoria tem tudo para ser ainda mais interessante do que tem sido, pois a quantidade e qualidade do plantel continua a aumentar.

A vinda de Nuno Matos com o seu Opel Mokka Proto para esta categoria é um bom exemplo, mas há muitas duplas e carros capazes de lutar pelos lugares cimeiros.

Obviamente Nuno Tordo (Nissan Navara), Michael Braun (Porsche Cayenne Proto), Alexandre Mota (Fiat Fullback Proto) assim quem ganhar ritmo, pode ‘misturar-se’, entre outros pilotos rápidos. Esta é uma categoria que está a suscitar muito interesse e tem tudo para ser bem competitiva.