CPTT, T4: João Monteiro ausente na Baja Oeste: “hora de focar no futuro e preparar o que vem aí”

Depois de três vitórias, dois segundos e um sexto lugares, João Monteiro chega à Baja Oeste já campeão, e bem destacado nos T4, face a Gonçalo Guerreiro, que apesar de também ter triunfado três vezes já não tem hipóteses de chegar aos números de João Monteiro, que por essa razão não está na última prova do ano: “Infelizmente, desta vez não vamos marcar presença na Baja do Oeste! Já garantimos o título de campeões e, com os objetivos cumpridos, a equipa decidiu que é hora de focar no futuro. Em vez de levantar poeira no Oeste, estamos a preparar terreno para o que vem aí. Prometemos voltar ainda mais fortes! Obrigado a todos pelo apoio, e até já”, escreveu nas suas redes sociais.

