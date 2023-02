CPTT: T3 cada vez mais perto nos Montes Alentejanos, onde ficam este ano? | AutoSport

Um dos pontos curiosos da prova de arranque do CPTT 2023 é a quantidade e qualidade do plantel dos concorrentes do T3. São nada mais nada menos que 17 os concorrentes, entre eles o terceiro classificado do campeonato do ano passado, e Campeão de 2020 nos SSV da FMP, João Dias. Mas não só. Armindo Araújo é um bom exemplo. Tem muito para provar nesta competição, mas pelo que se viu na sua estreia de T3 na Baja de Portalegre 500 de 2022, há que contar com ele para os lugares cimeiros, mas também Francisco Guedes (Can-Am X3 RS) e Luís Portela Morais (Overdrive OT3), entre outros.

Portanto, e tendo em conta que esta prova costuma ser das mais rápidas do calendário do TT, sendo natural que este ano não perca nada dessas características, é interessante ver onde se inserem os muitos SSV T3.

Se olharmos para a história da prova, percebemos que em 2020, Alexandre Ré/Pedro Ré (Can Am Maverick X3) ficaram em oitavo a 18m46.5s do vencedor, Tiago Reis, em 2021,

Gualter Barros/Francisco Esperto (BRP Can Am Maverick X3) ficaram em 10º a 32m54s do vencedor, Tiago Reis mas em 2022, João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3) já foram sétimos a apenas 9m58.3s da frente. Olhando para os nomes percebemos que os T3 estão cada vez mais perto, mesmo em provas como a Baja TT Montes Alentejanos, embora nos pareça que ainda é muito curto para vencer.

Seja como for, o plantel é perfeitamente capaz de colocar alguns carros no Top 10, e até mesmo, talvez, no pódio. Depende muito do percurso, como já referimos e noutras provas certamente ou galo T3 cantará…



Lista de concorrentes T3…

João Dias (BRP-Can Am Maverick X3)

Francisco Guedes (Can-Am X3 RS)

Luís Portela Morais (Overdrive OT3)

Armindo Araújo (BRP-Can Am Maverick X3)

Aloísio Monteiro (Can Am Maverick X3)

Marco Cardoso (Can Am)

Alexandre Cardoso (Can Am Maverick X3)

Miguel Barbas (BRP Can Am Herrador Maverick X3)

Pedro Carvalho (Can Am Maverick XRC My21)

Nelson Beiró (Can Maverick Xrs 2020)

Rui Farinha (BRP-Can Am Maverick X3)

Francisco Santos (Can-Am)

Filipe Ramos (BRP-Can Am Herrador Maverick X3)

Duarte Silva (Bombardier X3 XRS)

Daniel Silva (JMP)

Daniel Mahseredjian (Bombardier)