CPTT regressa para a semana com a Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão/Redondo: seis T1+ no ‘menu’… | AutoSport

Com 54 participantes na FIA Taça da Europa Cross Country Bajas aos quais se juntam 36 equipas do Evento Nacional, a Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão/Redondo conseguiu reunir um número fantástico de 90 concorrentes na competição auto.

A essas 90 equipas irão ainda juntar-se os pilotos e equipas da FIM Baja European Championship e do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno para os quais as inscrições estão abertas até ao próximo domingo, dia 17 de setembro, sendo que até ao passado dia 14 ascendiam já a mais de 130 participantes.

As inscrições poderão ser efetuadas no site da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, em https://webapp.sportity.com/channel/SAR-BIKE

Na competição auto de referir a participação de seis T1+ com destaque para as três Toyota de Tiago Reis, líder do campeonato; Miguel Barbosa, o piloto mais vitorioso nesta prova e João Ramos aos quais se juntam os Mini de João Ferreira e Luís Santos.

Excelente é também o nível de participação nos T3 onde se antevê um animadíssimo duelo entre os melhores pilotos nacionais da Categoria e os destacados nomes de pilotos internacionais que vão marcar presença na Baja TT Sharish Gin – Reguengos/Mourão/Redondo. Esta 35ª edição é ainda pontuável, na competição auto, para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno/AM 48, Troféu Ibérico e Troféu Terras do Grande Lago Alqueva.

A prova alentejana inicia-se na sexta-feira à tarde, dia 22 de setembro, com um prólogo, seguindo-se às 21:00 a cerimónia de partida no Parque da Cidade em Reguengos. A jornada que se disputa nos Concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo compreende um total de 529,16 km dos quais serão disputados ao cronómetro um prólogo de 7,30 km a realizar na sexta-feira, dia 23 de setembro, e duas etapas, cada uma com um setor seletivo: O primeiro será de 183,17 km e o segundo de 140 km, na competição moto. Já na competição auto serão dois troços com a distância de 183,17 km.