CPTT regressa com a Baja Loulé: Ricardo Teodósio é a grande novidade | AutoSport

Numa altura em que ainda não há resultados oficiais publicados do campeonato, resultado do que sucedeu na Baja Extremadura, segunda prova da competição, realizada em Espanha, o CPTT ruma para Baja Loulé, antes duma longe interrupção com o regresso do CPTT a dar-se só no fim de setembro com a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão/Redondo.

A Baja de Loulé, que vai para a estrada a 27 e 28 de maio, é a mais clássica das provas de todo-o-terreno nacional, a seguir à Baja de Portalegre, evento que volta a ter como palco as estradas, caminhos e estradões da serra do Caldeirão, passando também pelos municípios de Alcoutim, Tavira, S. Brás de Alportel e Almodôvar.

Elegível para os campeonatos de Portugal de Autos, Motos, Quads e SSV, será feita a receção aos concorrentes durante a sexta-feira 26 de maio, com a instalação do parque de assistência e as verificações técnicas, tudo no Estádio do Algarve, mais uma vez o centro operacional da prova.

Será também nos terrenos à volta deste equipamento desportivo que será disputado no sábado de manhã o prólogo, com 5.25 km, que irá definir a ordem de partida para o primeiro seletivo para todos os concorrentes.

Ambos os setores seletivos de sábado e domingo irão ter uma distância competitiva de 163 km, tendo a sua partida e chegada na pista de motocross da Cortelha, havendo lugar a um ponto de reabastecimento em Martim Longo, passando também por outros pontos habituais como Cachopo e Ameixial.

Serão cerca de centena e meia de concorrentes, divididos entre autos, motos, quads e SSV, que irão arrancar para a prova.

Nos autos, antecipa-se desde já o confronto entre os imponentes T1+, onde para além dos já conhecidos de entre o público nacional, teremos ainda pela primeira vez em solo nacional um Mini, conduzido pelo campeão João Ferreira, e os ágeis T3 e T4, onde para além de animadores habituais como João Dias, Armindo Araújo, Luís Portela de Morais e Alexandre Pinto, teremos o regresso do vencedor de 2021, Alexandre Ré, e ainda o regresso ao todo-o-terreno de Ricardo Teodósio, que alinhará com um carro inscrito pela PRK Sport.

Nota ainda para a presença do ADESS com motorização elétrica pilotado por Mário Franco.

No que respeita às motos, o favoritismo recai no pluricampeão António Maio, que deverá enfrentar uma maior oposição por parte do vencedor da edição transata, Micael Simão, e de Martim Ventura, com o jovem piloto da Yamaha a ir à procura do seu primeiro triunfo em solo algarvio. Nos quads há que destacar o regresso do campeão João Vale depois do acidente sofrido na ronda de abertura, mas que contará com certeza com forte oposição de Luís Fernandes, o atual líder do campeonato. Quanto aos SSV, espera-se mais uma grande batalha entre Roberto Borrego e João Monteiro, com nomes como Luís Cidade, Pedro Santinho Mendes ou o local Nuno Fontes decerto a querer ter uma palavra a dizer. A destacar também a presença do Troféu Yamaha com os aguerridos Yamaha YXZ1000R.

A Baja de Loulé uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide das Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal, com os apoios dos Municípios de Loulé, Alcoutim, Tavira, S. Brás de Alportel, Almodôvar e ainda do Medronhito do Caldeirão.