CPTT prossegue no Algarve: “Loulé é uma terra fortemente ligada aoTT” | AutoSport

O Município de Loulé recebe a segunda prova da temporada do Campeonato de Portugal e Nacional de Todo-o-Terreno Road to Dakar, num evento organizado pelo Clube Automóvel do Algarve. Vítor Aleixo o Presidente da Câmara Municipal de Loulé dá as boas vindas aos participantes e deseja a todos – pilotos, organizadores e espectadores – um fim-de-semana muito animado vivido em segurança e de acordo com as regras sanitárias em vigor.