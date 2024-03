CPTT prossegue com o Rally Raid Portugal: os portugueses que vão à luta

Realiza-se na próxima semana a segunda prova do CPTT, uma competição que vai contar com a ‘companhia’ de boa parte dos melhores pilotos do Mundo do TT. O Rally Raid Portugal, prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal promete ser muito animada para o público, principalmente pelo facto de os principais pilotos portugueses terem a capacidade de se intrometer na luta pela vitória à geral.

A dupla Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+), atuais campeões nacionais em título, partem com natural favoritismo à vitória na prova nacional que se realiza nos dias 3, 4 e 5 de Abril. Recorde-se que o evento Mundial prossegue após esta data, terminando apenas no dia 7 de Abril.

Aos campeões nacionais juntam-se nomes de renome, como é o caso de João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) e João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus T1+), que não vão querer deixar os seus créditos por mãos alheias, tentando bater o famalicense no nacional, envolvendo-se, sempre que possível, na luta com os principais pilotos Mundiais.

Mas para muitos, são importantes os dois primeiros dias de prova, com o resultado do CPTT, querendo depois manter-se até ao fim na procura do melhor resultado possível, é o caso de Alejandro Martins/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+), José Rogeira/Paulo Marques (Ford Ranger T1.1) e Maria Luís Gameiro/José Marques, que se estreia com o Mini John Cooper Works Rally Plus T1+.

Há ainda que só faça o Evento Nacional, são os casos de Lino Carapeta/Fábio Carapeta (Ford Ranger T1), João Lourenço/Nuno Sousa (Mitsubishi Racing Lancer T1), Edgar Condenso/Nuno Silva (Ford Mo ERX05 Proto T1), Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger T1) e Sérgio Matos/Sebastião Dominguez (Toyota Hilux T1).

Na categoria T3, destaque para Armindo Araújo/Pedro Ré (Can Am Maverick T3.1), João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3 T3.1), Miguel Barbosa/Luís Ramalho (Taurus T3 Max T3.1), Luís Portela Morais/David Megre (G Rally OT3 T3.1), Ricardo Porém/Luís Marques (Can Am MMP T3 Rally Raid T3.1),

Mário Franco/João Serôdio (Yamaha YXZ 1000R Turbo T3.1), Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can Am Maverick X3 T3.1), e ainda Francisco Guedes/Joel Lutas (BRP Can Am T3.1), Rui Carneiro/Ole Floene (G Rally Ot3 T3.1), Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Can Am Maverick T3.1), Luís Cidade/Pedro Mendonça (Can Am Maverick X3 T3.1), Paulo Jorge Rodrigues/Miguel Salvador (Can Am Maverick X3 T3.1), Ricardo Sousa/Jorge Brandão (Can Am Maverick X3 T3.1), Pedro Gonçalves/Rui Franco (X-Raid Yamaha Yxz1000r Turbo T3.1), Sérgio Vitorino/André Marçal Lopes (Can Am X3 T3.1), Nuno Rogério/Pedro Santos (BRP-Can Am Maverick X3 T3.1), Marco Pereira/Eurico Adão (Can Am Maverick X3 T3.1).

A Categoria Challenger conta ainda com Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (Brp Can-Am Maverick X3 T3), Daniel Silva/Hugo Lopes (Can-Am Maverick X3 T3), Filipe Cameirinha/Jérémy Dubois (Brp Can-Am Maverick X3 T3), Nelson Beiró/Ricardo Brito (Can-Am Maverick X3 T3), Nuno Faria/João Martins (BRP Can-Am Maverick X3 T3) e Gunther Hinkelmann/Maykel Justo (Can-Am Maverick X3 T3).

Ainda um último olhar para a categoria T4 onde o vencedor da primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM I 48, João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), voltarão a tentar demonstrar o seu andamento diante dos adversários internacionais com quem se bateram no último Dakar, mas a categoria, para lá dos estrangeiros, claro, conta ainda com os portugueses Gonçalo Guerreiro/José Sá Pires (Polaris RZR Pro R SSV), José Óscar Nogueira/Arcélio Couto (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), João Paula/Nuno Mota Ribeiro (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), José Morgado/Gonçalo Magalhães (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), Filipe Lopes/Fábio Santos (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), Ruben Rodrigues/Paulo Moreira (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), Vítor Moutinho/Max Delfino (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), Rui Serpa/Rui Pita (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), João Carvalho/António Carvalho (Can-Am Maverick X3 T4), Ricardo Oliveira/Pedro Cação (BRP Can-Am Maverick X3 T4)

No T2 e T8, a prova terá ainda Carlos Jorge Mendes/Rui Silva (Isuzu D-Max T2.1), Tomás Gameiro/António Saraiva (Toyota LC200 T2), Eduardo Rodrigues/António Nunes (Toyota Land Cruiser T2), Francisco Dias/Gonçalo Cunha (Nissan Pickup 2.5 T2) e Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara T8).

De referir que há ainda alguns navegadores lusos que acompanham pilotos estrangeiros. Ver na lista.