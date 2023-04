CPTT prossegue com Baja TT Dehesa de Extremadura: Luta de titãs+… | AutoSport

Está tudo a postos para a segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, primeira da Taça da Europa FIA de Cross Country Bajas, e que conta também para a Taça do Mundo FIM Baja e Campeonato Espanhol de Ralis TT, numa competição, a Taça da Europa, que tem cinco eventos e tem uma prova em Portugal, a Baja TT Sharish Reguengos Mourão, em setembro. O calendário do europeu arranca agora com a Baja TT Dehesa Extremadura (14/16 de abril), prossegue a 14/17 de junho com a Baja da Grécia, 10/13 agosto realiza-se a Baja da Hungria, 22 a 24 de setembro a Baja TT Sharish Reguengos Mourão e de 20 a 223 de outubro a Baja Troia Türkiye.

Tal como se esperava o evento espanhol conta com um recorde de inscritos, mais de 240 sendo uma larga percentagem, portugueses, que têm aqui a segunda prova do ano no CPTT.

Depois de um começo ainda sem que todos os concorrentes tivessem as ‘armas’ que pretendem para a competição, João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) já vão correr com o seu carro, depois de o terem feito com a Hilux T1+ de Benediktas Vanagas, enquanto Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) já receberam o seu carro, que não tiveram ainda na Baja TT Montes Alentejanos ESC Online, prova ganha por João Ramos.

No T3, já se sabe, Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-Can Am Maverick X3) terminaram no pódio em Beja mas não vão marcar presença em Badajoz, devido a estarem ainda a recuperar do acidente no Rali Serras de Fafe.

Lourenço Rosa não vai contar com Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+), que se aleijou num pé e está em recuperação, pelo que irá ser Nuno Morais o navegador. É um handicap Para Lourenço Rosa, é sempre diferente ter alguém novo a seu lado e logo em estreia, resta perceber se fará ou não alguma diferença. Seja como for, o piloto da Hilux T1+ é candidato aos melhores lugares do CPTT.

Ainda não está disponível a lista de inscritos (e a prova realiza-se depois de amanhã) mas depois de ter ficado apeado em Beja, pelo facto da X-Raid não ter conseguido fazer a revisão do seu habitual Mini, Alejandro Martins e José Marques estão de regresso e há que contar com eles para as lutas pelas melhores posições do CPTT.

Lino Carapeta/Rui António, com a nova Ford Ranger, foram sextos em Beja e volta à luta por um bom resultado, agora que pode competir bem mais à frente.

Em Beja, Miguel Casaca/João Luz foram regulares e levaram a Volkswagen Amarok ao sétimo posto da geral, na frente de Edgar Reis/Tiago Neves (Toyota Hilux) também eles com uma prova consistente, nas posições em que costumam lutar.

Nos T3, sem Armindo Araújo, Luís Portela Morais e Tomás Neves (Overdrive OT3), que foram segundos em Beja e João Dias/João Miranda (BRP Can Am Maverick X3) que tiveram problemas que os atrasou, voltam à carga, estão entre os principais favoritos do T3.

Agora, resta esperar pela lista de inscritos para saber com que plantel contar.

João Ferreira, atual Campeão Nacional de Todo-o-Terreno Absoluto, marcará presença na Extremadura ao volante do Yamaha (T3) com que venceu duas etapas no Dakar 2023.

Luís Portela de Morais (OT3) e João Dias (Can-Am) vão assim ter mais um concorrente na luta pelo triunfo entre os inscritos na categoria.

Na classe T2, o vencedor da primeira prova da temporada, Rui Sousa, está na lista de inscritos que já conhecemos, a versão espanhola, pois a FIA ainda não há.

Luís Caetano, segundo classificado em Beja, volta à estrada para tentar melhorar o segundo lugar de Beja.

As categorias T4, T8 e T9, lideradas por Rui Farinha, Nuno Tordo e Cesário Santos, respetivamente, serão também palco de lutas interessantes numa prova que tem o prólogo de 5,9 km agendado para sexta-feira, dia 14 de Abril, pelas 16h40 (hora portuguesa), devendo ser antecipado devido ao enorme número de inscritos na prova, evitando-se dessa forma que os últimos rodem já de noite.

Depois do prólogo, segue-se um reagrupamento em Elvas. Já no sábado serão realizados dois Setores Seletivos, com um total de 338,3 km. No domingo os pilotos irão realizar mais um Setor Seletivo (155km, num total de 449,20 km cronometrados percorridos ao longo do fim-de-semana. A prova do CPTT termina no fim do dia de sábado.