CPTT, Prólogo da Baja TT Montes Alentejanos com transmissão em direto | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno AM|48 arranca no próximo fim-de-semana de 24 a 26 de Fevereiro com a Baja TT Montes Alentejanos ESC Online, organizada pelo CPKA.

O prólogo que terá lugar amanhã, sexta-feira, dia 24, pelas 16.00h, terá transmissão em directo no Facebook da FPAK, da Prova, do CPKA e do Autosport.