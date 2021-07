CPTT pode ter ‘substituta’ para a BP Ultimate Baja TT ACP | AutoSport

Depois de realizadas duas provas do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, a Baja TT Montes Alentejanos e a Baja de Loulé, o campeonato sofre uma longa interrupção até outubro, com a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, isto depois do recente cancelamento da BP Ultimate Baja TT ACP, que anteriormente tinha sido remarcada para setembro, mas agora foi cancelada.

Assim sendo, depois da prova de Reguengos, está prevista a 15 e 17 de outubro a Baja TT do Oeste, que vai mesmo avançar, no fim desse mês, a 28/30 de outubro a 35ª Baja De Portalegre 500.

Em novembro, a 20/ 21 está prevista a segunda Baja TT da Escuderia Castelo Branco, segundo se sabe, novamente na zona de Idanha-a-Nova, ainda que para já não esteja ‘oficializada’ nesse local.

Por fim, surgiu um rumor de uma outra possível prova, em novembro, com uma organização a ‘bisar’ este ano, mas isto é algo ainda longe de estar confirmado. Para já, oficialmente, o CPTT tem duas provas realizadas e quatro por realizar. Vamos ver o que reserva o futuro.