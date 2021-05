CPTT, Pedro Dias da Silva: “Fez agora 20 anos que ganhei o Rali de Portugal no Grupo N…” | AutoSport

Pedro Dias da Silva e José Pires (Ford EXR05 Proto) terminaram o primeiro dia de prova não muito longe dos lugares do pódio, no quarto lugar da geral, a pouco mais de 27 segundos do espanhol Luiz Recuenco.

No segundo dia mantiveram a toada e no último SS trataram de aproveitar e subir ao pódio final, concluindo da melhor forma uma boa prova.

Pedro Dias da Silva/José Sá Pires chegaram ao pódio na Baja TT Vinhos do Alentejo, numa dia fantástico em que a PRK Sport Rally Team alcançou ainda o sétimo posto- com Edgar Condenso/Sérgio Cerveira. Mike Braun/Ivo Santos venceram o T8, terminando no nono lugar da geral. Filipe Nascimento/Paulo Torres, terminaram na 20ª posição, vencendo a categoria T3.