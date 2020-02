CPTT, Pedro Dias da Silva estreia-se na Baja TT ACP

Pedro Dias da Silva esteve na Baja TT Vindimas do Alentejo apenas como Team Manager da PRK Competições. Tendo em conta que o Campeonato tem sete provas, seis resultados e um deles pode ‘descartar-se’, o facto de não ter estado no arranque não é um problema, mas a estreia deverá acontecer já na próxima prova: “Esperamos já estar na próxima prova, com outro carro. Este fim de semana estive como Team Manager da PRK Sport. Estivemos em Beja com três carros, o Edgar (Condenso) teve um problema elétrico na Ford Ranger com que eu corri o ano passado, é a primeira vez que este carro teve este problema desde que está na nossa equipa. De resto, quase de certeza estarei na próxima corrida, estamos a preparar um novo carro (ndr, trocou a Ford pela Volkswagen Amarok que era de Pedro Ferreira), que chegou recentemente. Vamos começar na Baja do ACP, mas ainda não sei se faremos o campeonato todo ou não”, disse Dias da Silva, que concorda com as mudanças no calendário do CPTT, mas tem dúvidas quanto às datas: “Estou de acordo com a FPAK quanto ao número de provas, mas o problema é o calendário. Sei que houve questões devido aos incêndios, houve provas anuladas, encurtadas, vamos ver. É pena ter um hiato maior dentro do campeonato (ndr, quatro meses) do que do campeonato anterior para este. O calendário não está escalonado como devia. Eram necessárias algumas mudanças”, disse.



Com 16Valvulas/Gonçalo Cabral