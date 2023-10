CPTT: Pedro Carvalho vence SS1 muito equilibrado e lidera a Baja Oeste | AutoSport

Grande primeiro dia de Baja TT Oeste de Portugal com grande equilíbrio entre os T1 e os T3, com cinco veículos de cada uma das categorias no top 10 provisório da prova. Numa prova com um percurso bem diferente do que temos visto no resto do campeonato, está tudo em aberto na luta pelo triunfo, tão curta que é a margem entre os dois primeiros.

Confirmando o que fizeram no prólogo, Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3) venceram o SS1 com 6.2s de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) depois de terem tido um avanço acima dos trinta segundos, até que o piloto da Hilux T1+ ter encetado uma boa recuperação que o deixa em boa posição para reatar a luta amanhã. A margem, juntando o prólogo, fica em 9.9s o que em TT “não é nada”.

Terceiro lugar para Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP -Can Am Maverick X3), que ficou a 1m32.6s da frente, mantendo a posição a meio do dia.

Perdendo um lugar face à posição em que já estavam a meio do SS, Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger) terminaram o Setor Seletivo em quarto ainda que a quase três minutos do duo da frente, que estiveram num nível acima em termos de andamento.

Num troço bem equilibrado entre a prestação dos SSV e T1+, basta olhar para os resultados, registe-se o facto dos homens da Santag terem tido problemas com

João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) que pararam depois do Km 93, alegadamente por ter saltado uma roda e Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-Can Am Maverick X3) que perderam 9m24s, também porque furaram.

João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux) foram quintos, e já estão a 3m31s da frente, o que lhes complica as coisas para amanhã, se pretendem impedir que Tiago Reis assegure já o título nacional.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) furaram e tiveram problemas com o ‘macaco’, e com isso terminam o dia em sétimo a 4m22s da frente. Chegaram a andar nos lugares da frente nos parciais, mas depois o furo atrasou-os.

Ricardo Sousa/Jorge Brandão (BRP – Can Am Maverick X3) são oitavos a 4m50s da frente, seguindo-se Francisco Guedes/Joel Lutas (BRP-Can Am Maverick X3) e Paulo Rodrigues/Miguel Salvador (BRP-Can Am (Bombardier).

No top 10 estão cinco T1 e outros tantos T3, o que diz bem de como é mais enrolado o percurso desta prova, o que é positivo para o campeonato para não ser tudo demasiado igual, ainda que seja um pouco estranho, veículos de categorias que supostamente são inferiores, a igualar os melhores em determinadas condições dos percursos. Já sucederam triunfos no passado de SSV, mas face aos investimentos, já não foi uma nem duas que ouvimos pilotos dos T1 a lamentarem-se para o que dizem ser esta incongruência.

No T3, Pedro Carvalho já tem 1m32.6s de avanço para Alexandre Pinto com os seus principais adversários, os homens da Santag, já fora da luta pelo triunfo face ao que lhes sucedeu.

Mais info quando possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI