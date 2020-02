CPTT, Paulo Rui Ferreira: “Este ano temos novidades no nosso programa…”

Paulo Rui Ferreira volta ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, desta vez com novidades sobre o seu programa para a temporada de 2020.

“O ano de 2020 vai ser diferente do nosso tradicional. A grande diferença é que o meu filho e o meu navegador convenceram-me a inscrever-me no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno completo.”

“Depois, em abril, faço o Marroco Desert Challenge. É sempre uma alegria fazer mais provas, confesso que fazer o Campeonato por pontuar não tem sido a minha motivação. Gosto de escolher as provas que mais me dizem.”

“Mas, claro, após ‘tanta pressão’, faço o campeonato com muito gosto, sem objetivo definido. Vamos andar à nossa maneira e divertir-nos. O carro é exatamente igual ao do ano passado, pois é competitivo e fiável. Mais provas são boas notícias para a modalidade. Há sempre a gestão dos custos, mas para a modalidade isto são boas notícias.”

Sobre o campeonato de 2020, Pedro Rui Ferreira espera uma luta até ao último quilómetro.

“Espero que o campeonato se decida como em 2019, no último quilómetro. Para todos os que gostam do todo-o-terreno e do desporto automóvel em geral é bom que haja disputa até à última. Eu posso andar no grupo da frente, mas lutar pelo campeonato é difícil. Não é essa a minha motivação.”

Com 16Válvulas/Gonçalo Cabral