CPTT, Nuno Matos: “Esta é uma prova diferente, muito técnica e com troços muito exigentes” | AutoSport

Motivado pela vitória em Espanha e, acima de tudo, pela prestação de toda a equipa e do Opel Mokka Proto na última prova do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno, Nuno Matos chegou à Baja TT Norte de Portugal confiante numa prestação que lhe permitisse ascender mais uma vez ao topo da categoria T8.

A performance no prólogo de sexta-feira foi um excelente tónico e um sinal de que Nuno Matos e Ricardo Claro poderiam ter um fim-de-semana em grande no Norte de Portugal, e foi exatamente isso que aconteceu, com a dupla a conquistar a vitória no primeiro, segundo e terceiro setores seletivos.

“Esta é uma prova diferente, disputada maioritariamente em zonas de serra e, por isso, muito técnica e com troços muito exigentes. O Ricardo fez uma excelente navegação e o Opel Mokka Proto esteve irrepreensível ao longo de todo o fim-de-semana, o que revela não só a fiabilidade do carro, mas também o belíssimo trabalho da nossa equipa”, declarou Nuno Matos, visivelmente satisfeito com uma prestação que, para além da vitória em T8, se traduziu ainda num excelente 10º lugar na Geral e na 1ª viatura diesel a terminar a prova.

O piloto vai agora começar a preparar o próximo desafio do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja de Loulé, que se realiza já de 26 a 28 de Maio, e a expetativa é de continuar a somar bons resultados.

“Com esta vitória ascendemos à liderança do Campeonato na Categoria T8, estamos confiantes e entusiasmados com o nosso desempenho e queremos dar mais alegrias à nossa equipa, aos nossos patrocinadores e a todos os que nos seguem e incentivam. Esse apoio tem sido extraordinário”, realça.