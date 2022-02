CPTT, Nuno Matos: “É o ano com mais provas no passado recente do CPTT “ | AutoSport

Nuno Matos prepara a participação na temporada completa do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno 2022.

Uma época em que o piloto volta a fazer equipa com o navegador Joel Lutas e em que o regresso ao Opel Mokka Proto, carro com que se sagrou campeão nacional da modalidade em 2016, é uma novidade.

“Estou bastante satisfeito por voltar a estar ao volante de um modelo que traz grandes recordações a toda a equipa e aos adeptos. É um carro que conhecemos muito bem, bastante fiável, e que entendemos ser a opção ideal para a próxima temporada”, começou por afirmar o piloto.

A competição tem início já nos próximos dias 18 a 20 de fevereiro, com a Baja TT Montes Alentejanos. Um desafio que contempla 308.80 quilómetros cronometrados, divididos por um Prólogo e dois Setores Seletivos. “É a prova que marca o arranque da temporada. Um evento com troços rápidos que encaramos como um teste em ambiente de competição com o Opel Mokka Proto, um carro que há muito não conduzimos”, recordou Nuno Matos, que acrescenta: “Partimos com vontade de nos divertirmos e desfrutarmos ao máximo, uma vez que nesta fase não é possível termos quaisquer referências de andamento.”

A prova marca o arranque de um calendário desportivo que inclui a BP Ultimate Baja TT ACP, em março, a Baja Oeste de Portugal e Baja e Loulé, em maio, a Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz, em setembro, e a Baja TT Norte de Portugal e Baja Portalegre 500, em outubro. “É o ano com mais provas no passado recente do CPTT e quero deixar um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores pelo apoio ao nosso projeto. Aproveito também para convidar todos os adeptos a estarem presentes na prova de abertura do campeonato, para um início de época ao melhor nível.”