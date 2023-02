CPTT, Nuno Matos de regresso às origens: “cheios de vontade de regressar” | AutoSport

Nuno Matos e Ricardo Claro estão de volta à competição e ao Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno. Aos comandos do Opel Mokka Proto, que acaba de completar uma década, a dupla portalegrense regressa assim ao T8, uma categoria especial, na qual o piloto se estreou e foi bicampeão nacional.

“A Baja TT Montes Alentejanos é uma prova que todos os pilotos gostam, muito rápida e bem organizada, e eu tenho muitas saudades de voltar a Beja e, acima de tudo, de voltar a competir. É verdade que houve alguma incerteza relativamente a esta participação, a inscrição foi tardia e a preparação praticamente inexistente, mas estamos cheios de vontade de regressar e contribuir para o espetáculo”, declara o piloto, igualmente orgulhoso por regressar à categoria na qual se estreou e foi por duas vezes campeão nacional.



Feliz com este “regresso às origens”, Nuno Matos salienta que a categoria está hoje muito diferente e bem mais competitiva do que há quase duas décadas. “Tenho a certeza que vai ser extremamente exigente. Não tenho dúvidas que a categoria T8 está hoje com um nível muito elevado, tanto no que respeita aos carros como aos pilotos, e vamos assistir a disputas muito interessantes. Mas nós temos o Mokka e uma vontade enorme de contribuir para o espetáculo”, refere, acrescentando que está muito feliz por continuar a contar com Ricardo Claro.



Já em contagem decrescente para a primeira prova do Campeonato, Nuno Matos assume que existe ainda muita incerteza relativamente à época desportiva, até porque o Opel Mokka Proto está à venda e o piloto anseia por um novo projeto. “É um excelente carro, ao qual tenho uma grande ligação sentimental pelos bons momentos que me proporcionou, com destaque para o título de Campeão Nacional em 2016, mas a nossa equipa tem outros projetos no horizonte e a sua venda é decisiva para a concretização desses objetivos”, confessa, terminando com um agradecimento especial aos patrocinadores e a todos os que continuam a apoiar e acreditar na equipa.



A Baja TT Montes Alentejanos, que dá o pontapé de saída do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno, tem início na sexta-feira, dia 24, com um Prólogo de 7,26 quilómetros, seguido de dois Sectores Seletivos, o primeiro no sábado e o segundo no domingo, ambos com 145,50 quilómetros, num total de quase 300 quilómetros nos montes e planícies do Baixo Alentejo.