CPTT, Nuno Matos: “Como é bom voltar às vitórias quatro anos depois” | AutoSport

Líder da categoria T8 desde o prólogo de sexta-feira, Nuno Matos celebrou em Espanha, o seu regresso aos triunfos. “Como é bom voltar às vitórias quatro anos depois”, declarou o piloto, instantes depois de garantir o primeiro lugar do pódio (T8) na Baja TT Dehesa Extremadura.

Entusiasmado com o regresso a uma prova e a um território onde já foi feliz – com a conquista de um segundo lugar absoluto em 2018, o piloto mostrou logo no prólogo que estavam reunidas as condições para sair de Espanha novamente com um sorriso no rosto.

Com a vitória no prólogo de sexta-feira, Nuno Matos e Ricardo Claro partiram no sábado para os cerca de 330 quilómetros do segundo e terceiro setores seletivos ainda mais “motivados e confiantes”, e cedo perceberam que a vitória estava ao alcance. “Conseguimos imprimir um ritmo forte e sinto que fizemos uma boa corrida. Para além da vitória na categoria T8, conquistámos ainda o 1º lugar no evento nacional espanhol e o 9º à geral no Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno”, afirma o piloto, elogiando o “excelente trabalho” de Ricardo Claro na navegação e enaltecendo o contributo de toda a equipa técnica e a confiança dos patrocinadores que, “mesmo neste interregno de quatro anos, sempre acreditaram em mim e na minha equipa”.

Nuno Matos fez questão de dedicar esta vitória a Carlos Trindade, que faleceu recentemente,bem como a toda a família Fedima Tyres. “O Carlos foi sempre um exemplo, uma pessoa muito importante e indissociável do meu percurso e evolução no todo-o-terreno. Esta dedicatória, esta simbólica homenagem, só pretende demonstrar isso mesmo, a forma como me marcou”, realçou.

A dupla portalegrense regressa à competição já no mês de Maio, e em dose dupla, primeiro com a Baja TT Norte de Portugal e depois com a Baja de Loulé.