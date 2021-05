CPTT, Nuno Matos: “A Baja Loulé é muito exigente para os pneus e mecânica” | AutoSport

A temporada desportiva de Nuno Matos tem um novo capítulo já no próximo fim de semana, com a presença na Baja de Loulé, dias 29 e 30 de maio, segunda jornada do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno. Um evento onde o piloto espera poder realizar uma prova ‘limpa’ e inserir-se no top 10 no final: “É o regresso a uma prova que o ano passado não se realizou. Esta baja é habitualmente muito exigente para os pneus e para a mecânica, em particular para os travões, devido aos pisos abrasivos e ao forte calor que se faz sentir. Do ponto de vista físico, também o é para os pilotos, pelas elevadas temperaturas que se atingem dentro do cockpit. É de facto um grande desafio”, comentou.

Nuno Matos, navegado por Joel Lutas, acredita que a regularidade e a consistência podem fazer a diferença: “Vamos focar-nos no nosso ritmo, em desfrutar de cada quilómetro ao volante do FIAT Fullback Proto e evoluir gradualmente ao longo do evento. Acreditamos que, sem problemas, podemos realizar uma prova consistente e terminar numa posição favorável.”

A motivação é assim palavra de ordem na equipa, embora Nuno Matos recorde: “Tivemos alguns problemas com a caixa de direção do FIAT Fullback Proto na Baja TT Montes Alentejanos. Tentámos solucionar tudo e fizemos um pequeno teste. Mas como as provas estão separadas por apenas 15 dias, o tempo disponível não foi o suficiente para termos cem por cento de garantias. Acreditamos que esteja tudo resolvido, mas o verdadeiro teste será já ao cronómetro”, finalizou o campeão nacional de 2016, que celebra esta temporada 25 anos de carreira.

A Baja de Loulé é composta por um total de 303.20 quilómetros ao cronómetro, divididos por dois Sectores Seletivos, um no sábado e outro no domingo, de 161.50 e 141.70 quilómetros, respetivamente