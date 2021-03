CPTT: Nuno Madeira troca KIA Sportage TT por uma Ford Ranger

Nuno Madeira e Filipe Serra trocaram de ‘montada’ para o CPTT 2021. Depois de alguns anos com o KIA Sportage TT, a dupla trocou-o pela Ford Ranger ex-Ricardo Porém, um carro com motor a gasolina V8 que já foi campeão nacional em 2017 com o piloto de Leiria. Um máquina semi oficial South Racing, que já esteve no Dakar. Um bom upgrade para um bom piloto de TT, esperando que com esta máquina, Nuno Madeira e Filipe Serra possam lutar bem mais acima no CPTT: “O meu principal objetivo é divertir-me, dar o máximo e o que vier depois será com naturalidade. Quero conseguir dar mais espetáculo com este carro, e se tudo se conjugar acredito que vou conseguir andar mais à frente. Não quero para já estabelecer qualquer tipo de expetativas. Temos que esperar pela primeira prova para ver o que consigo fazer, sabendo que o carro é uma máquina vencedora”, disse Nuno Madeira ao 16 Válvulas.