CPTT, Nuno Madeira: “temos que repensar sempre a segurança, mas acho que nunca se anda demasiado depressa…” | AutoSport

Na conversa que tivemos com Nuno Madeira, piloto de TT, uma das questões que abordámos tem a ver com o que alguns alegam, que se está a andar depressa demais no TT, com os riscos de segurança que isso pode acarretar. Há quem defenda que a génese do TT é diferente do que sucede hoje em dia mas Nuno Madeira entende que a modalidade evoluiu e explica que a génese do desporto motorizado é a velocidade, pelo que entende não fazer qualquer sentido pensar doutra forma: “O TT é uma modalidade de velocidade e é assim que deve continuar a ser…”, diz, e mesmo quando lhe falamos nos vários acidentes que existiram, explica que essa é uma das razões pela qual se está a trabalhar em melhores road books: “temos que repensar sempre a segurança, mas acho que nunca se anda demasiado depressa…”