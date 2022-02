CPTT, Nuno Madeira: “sabemos que teremos que andar mais forte em 2022” | AutoSport

Nuno Madeira e o seu navegador Filipe Serra vão disputar aquele que é considerado como um dos melhores campeonatos de bajas do mundo, o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT).

A dupla, que contará com o apoio da Ford, vai estar à partida das sete rondas do campeonato ao volante de um Ford Ranger preparado pela sua equipa para esta competição.

O nacional da modalidade arranca este fim de semana com a Baja TT Montes Alentejanos, que será palco da demonstração das capacidades do Ford Ranger, a espirituosa pick-up de elevada performance da marca.

A Ford é uma marca indiscutivelmente ligada à competição, pelo que a sua presença no CPTT em apoio oficial à dupla portuguesa reforça, ainda mais, esse seu espírito racing: “Investimos fortemente na reconstrução do carro, pois sabemos que teremos que andar mais forte em 2022 com chegada de novos pilotos, que aumentará para mais de 10 os possíveis vencedores de provas”, refere o piloto Nuno Madeira.

“Em 2021 adoptámos um ritmo que nos permitiu andar nos 5 primeiros, sendo o ponto alto a vitória no prólogo da Baja de Loulé e a liderança enquanto estivemos em prova, o que nos permite sonhar”. Nuno Madeira não deixa de realçar: “O título de carro mais bonito e mais emocional já está garantido, algo que temos sentido na estrada e no apoio que temos nas redes sociais”.

Quanto a Filipe Serra enaltece: “Temos muita confiança na resistência do nosso carro, que nos vai

permitir andar sempre mais perto do limite”.