CPTT, Nuno Madeira Onboard no prólogo da Baja TT Norte de Portugal (vídeo) | AutoSport

Veja o Onboard de Nuno Madeira e José Janela na Ford Ranger V8 no prólogo da Baja TT Norte de Portugal e percebam as dificuldades que o pó causou aos concorrentes, que justificam as diferenças existentes entre os tempos dos mais rápidos. Isto que vimos é num percurso de sete quilómetros, imagine-se agora as dificuldades quando se tratam de extensos Setores Seletivos, e a importância que a correta utilização por parte de todos do Sentinel contribui para os resultados.