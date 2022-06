CPTT: Nuno Madeira e Filipe Serra já recuperam da operação | AutoSport

Nuno Madeira e Filipe Serra já foram operados na sequência do acidente sofrido na Baja Loulé, em que um forte embate frontal depois da ‘queda’ num buraco, os levou a ter que ser transportados para o hospital, onde lhes foi diagnosticado, curiosamente, a fratura da 12ª vértebra a ambos. Tudo correu bem, e já entraram em processo de recuperação. Segundo o que Nuno Madeira escreveu nas suas redes sociais: “Tenho a informar que eu e o ‘Mê Serra’, (Filipe Serra) temos mais três parafusos cada. As cirurgias correram melhor do que esperávamos, o que permite estarmos já a treinar.

Vamos ver se é possível ir a Baja de Reguengos. O nosso obrigado ao Dr. Diogo Belo, fez um trabalho absolutamente extraordinário.”