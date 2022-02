CPTT, Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger) apresentaram projeto | AutoSport

Nuno Madeira vai correr este ano novamente com Filipe Serra ao lado, aos comandos da sua Ford Ranger. A dupla vai estar à partida da Baja TT Montes Alentejanos, prova inaugural do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno que arranca já este fim de semana. O carro é o mesmo mas “melhorámos a resistência, o carro foi alvo de um carro revisão profunda para melhorar fiabilidade”, disse Nuno Madeira, que este ano representa a Ford a nível oficial no TT: “a Ford sentiu que era importante, os adeptos gostam de nós, da marca, do carro, e a aposta da Ford vem muito também na linha do que conseguimos construir na comunicação. A responsabilidade aumenta, mas é bom” disse o piloto.