CPTT: Multas na Baja TT ACP retiradas pela FPAK | AutoSport

A Associação de Pilotos de Todo o Terreno teve na última Baja TT ACP um ‘qui pro quo’ com os Comissários Técnicos da FPAK, por causa do Sistema de Extinção de Incêndios, tendo vários pilotos sido multados.

Posteriormente, a APTT analisou o caso e concluiu que houve uma interpretação errada dos regulamentos que levou resultou na obrigatoriedade dos sistemas estarem permanentemente ativos.

A APTT assegura que “os fabricantes dos sistemas de extinção, referem nos manuais instalações que a finalidade dos sistemas de extinção de incêndio é a de permitir o controlo do incêndio pelo tempo suficiente para permitir aos ocupantes sair do veículo”, concluindo que não se justifica que o sistema esteja ativo quando não está ninguém dentro dos carros.

Segundo a APTT, a aplicação da regra foi “punitiva e não pedagógica” e por isso a APTT solicitou à FPAK uma reunião, e esta decidiu que as multas vão ser retiradas.

Nesse contexto, a APTT: “congratula-se por essa decisão, que demonstra uma postura muito positiva por parte da FPAK e do seu Presidente, ouvindo os pilotos e retificando as decisões erradas”, acrescentando ainda que “tendo em conta esta decisão, o comentário ‘A FPAK só quer dinheiro’ que muitas vezes se ouve e se lê não é de todo verdade”, lê-se no comunicado da APTT, que pode ler em baixo na íntegra: