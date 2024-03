CPTT, Miguel Barbosa: “satisfeito com o potencial do nosso Taurus…” | AutoSport

Miguel Barbosa estreou-se na Baja TT Montes Alentejanos onde competiu aos comandos de um Taurus, a máquina que este ano venceu o Dakar. Esteve em evidência na PEC 1 que se disputou no sábado, mas também teve diversos contratempos. “Foi uma ótima estreia com o Taurus. Fomos sextos de uma categoria extremamente competitiva. Na PEC2 o piso do troço estava muito melhor já que não choveu e a temperatura subiu. A pista estava espetacular e de facto a prova em termos de traçado foi muito boa. Conseguimos impor um bom ritmo logo desde a partida, mas nas zonas mais rápidas não conseguimos dar o nosso melhor porque não temos o top speed que deveríamos ter, fruto da nossa escolha de pneus. Mas o balanço é positivo. Fizemos bons quilómetros e estou satisfeito com o potencial do nosso Taurus. Penso que vamos ter muito boas provas pela frente e ficámos com ótimas indicações este fim de semana. A verdade é que o Taurus é uma máquina muito talhada para o Dakar e há ainda um caminho a percorrer. Vamos trabalhar bastante para a próxima prova que vai ter lugar em Grândola e é uma etapa do Campeonato do Mundo organizada pelo ACP. Quero agradecer ao Luís Ramalho e à equipa técnica. Fizeram todos um excelente trabalho”, salientou o mais galardoado piloto português de todo-o-terreno oito vezes campeão nacional.