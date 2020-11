CPTT, Miguel Barbosa: “O principal objetivo foi cumprido, somos campeões nacionais”

Miguel Barbosa assegurou em Portalegre o oitavo título absoluto da sua carreira desportiva em Todo-o-Terreno, o que surge depois da anulação da Baja TT Idanha-a-Nova, já que de acordo com os regulamentos, deixou de ser possível aos adversários suplantarem-no nesta prova. Curiosamente a Baja Portalegre 500 não lhe correu nada bem já que abandonou ao cabo de 17 Km do primeiro Setor Seletivo, com problemas na direção da Toyota Hilux. Mesmo com um resultado a menos que os seus mais diretos adversários, foi campeão no momento em que subiu ao palanque de partida da Baja Portalegre 500, quando um piloto efetivamente arranca para a prova: “O principal objetivo foi cumprido, somos campeões nacionais neste ano complicado, e atípico, mas fizemos o nosso trabalho a equipa está de parabéns, o Pedro Velosa fez um excelente trabalho ao longo do ano como co-piloto, toda a equipa técnica trabalhou bastante, preparámos com afinco este regresso ao TT, obviamente que o objetivo era ir em busca do oitavo título, sabíamos que a concorrência era grande e em quantidade, mas atingimos o nosso objetivo e estamos muito satisfeitos” começou por dizer Miguel Barbosa, que explicou o que lhe sucedeu na pista: “Havia muita lama, deu para perceber, mas só cheguei ao Km 17. Até aí percebi logo como estava o estado do troço, ainda passámos uma ribeira que estava funda mas nada de especial, mas pelo que eu vi depois nas imagens, as complicações viriam mais para a frente. Percebemos que era um troço difícil, estávamos a viver uma Portalegre ‘à antiga’. O tempo não ajudou, complicou bastante o 1º dia, aos pilotos, à organização, faz parte. O piso já estava complicado sobretudo nas zonas de muita água, muito remexidas e depois que dificultavam a passagem quando mais atrás se rodasse. Porque tudo o resto já estava tão destruído pela água que não fazia diferença. Eu acho que estes pontos cruciais onde as pessoas atascaram, uns porque eu vi que saíram da pista principal, e isso é pior ainda, outros, pelo remexer dos concorrentes a passar complicou quem vinha atrás. Quanto mais atrás viesse, pior. Depois os carros são muito pesados, em relação aos SSV e obviamente às motos e Quads, e isso complica ainda mais a passagem nesses sítios, muito fundos e muito remexidos e lamaçentos”, disse, antes de falar sobre possíveis projetos para 2021: “O sonho do Dakar sempre andou aqui, estivemos na Arábia Saudita a conhecer este novo Dakar porque eu acho que é uma mais valia para nós europeus o Dakar ter ido para a Arábia Saudita com a diferença horária, sobretudo, acho que é um fator muito importante e que a mim, pessoalmente, e desportivamente é algo que ficou por fazer. Gostava, mas estamos numa altura complicada, correr fora de portas é complicado, estamos ainda a acabar a época vamos saborear o título, e depois começar a apontar para 2021, honestamente, ainda não temos nada definido para 2021”, disse , deixando depois uma ‘bicada’ sobre o ambiente que se vive no CPTT em contraponto com o CPR: “O campeonato Nacional deixou aqui um bocadinho um amargo de boca tudo aquilo que se vive no campeonato nacional atual. Há uma ambiente muito mais saudável no Nacional de Ralis, e agora é equacionar todos em conjunto aqui que será a época de 2021.”