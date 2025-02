CPTT, Miguel Barbosa e os Montes Alentejanos: “pistas espetaculares, bem organizada, bom road book…”

Miguel Barbosa terminou a Baja TT Montes Alentejanos no segundo lugar do T3, mas ainda não tem totalmente definido o que poderá ser o resto da época: “estamos a analisar, queríamos ver como é corria esta prova esta semana. Vamos decidir se vamos a Castelo Branco, ou não, é verdade que quero fazer mais provas para manter mais ritmo para concentrar naquilo que são as provas que eu considero, como o BP Rally Raid, Portalegre e Aragon. Reguengos, iremos fazer com certeza, também é uma prova que gosto bastante, mas tenho que fazer mais provas nesta primeira metade do ano porque sinto também que preciso para manter o ritmo competitivo”, começou por dizer Miguel Barbosa que gostou do que viu e sentiu em Beja: “eu adoro provas de todo-o-terreno no Alentejo, ainda sou do antigamente, de Beja era uma prova que eu gostava bastante, esta também, pistas espetaculares, bem organizada, bom road book, acho que correu tudo bem. Parabéns à organização também.

Há algumas coisas a afinar, como tive a oportunidade de dizer ao Humberto (Silva) como a partida simbólica, acho que merece ser repensada porque nos últimos anos não tem tido o efeito desejado. Talvez fosse bom repensar, ou à saída do prólogo irmos à cidade, que eu acho muito importante isso tudo, mas não naqueles horários, não daquela forma. É uma prova que se chover… pela amostra que já tivemos – e que não choveu – nos dias antes da prova nem nos dias da prova, mas disseram que choveu muito uma semana antes é uma prova que se pode complicar bastante ou até por em causa a prova ir para a frente, ou ter que ser cortada, portanto, acho que é algo a rever pela organização, visto que a prova vai-se manter nestas datas e cada vez há mais limitações nesse sentido”, disse recordando depois o que foi a sua prova: “correu muito bem, estou satisfeito, primeira prova do ano, já não andávamos desde Portalegre, portanto, parado há algum tempo, mas satisfeitos com o ritmo. Entrámos bem no prólogo, entrámos muito bem no primeiro dia de prova chegámos a liderar com cerca de um minuto de vantagem, mas tivemos problemas técnicos – o sensor do turbo – fez-nos perder bastante tempo na parte da tarde, no dia a seguir desvantagem já era grande, tentámos apertar, mas a concorrência estava forte também, já sabíamos, portanto, não conseguimos nada, mas foi uma prova muito boa, o segundo nos T3 é bastante satisfatório, um ritmo sempre muito forte ao longo de toda a prova, a equipa fez um excelente trabalho. O Hugo Magalhães, também e, portanto, começámos aqui o ano com o pé direito, estou muito satisfeito” disse Miguel Barbosa.