CPTT, Miguel Barbosa: “A Baja TT de Idanha foi ‘chutada’ para frente (…) não estou a ver como vamos estar presentes” (vídeo)

Miguel Barbosa não está contente com o facto da Baja TT Idanha a Nova ter sido recolocada a fechar o campeonato, numa data em que as equipas que participam no Dakar já estão de malas feitas para a prova. Para quem, como é o caso de Miguel Barbosa, utiliza um carro que participa no Dakar, esse adiamento vai colidir com a prova do CPTT, tal como já sucedeu no arranque o campeonato, a que faltou, precisamente pelo mesmo motivo, o carro ainda não tinha regressado do Dakar: “A Baja TT de Idanha foi ‘chutada’ para frente, para a data da partida da caravana para o Dakar, e nós que concorremos com carros e com meios que vão para o Dakar, não estou a ver bem como vamos estar presentes. Tem que se fazer os calendários a contar com a maior prova do mundo da disciplina, o Dakar”, disse Miguel Barbosa.