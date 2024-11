CPTT: Maria Luís Gameiro volta a vencer a Taça das Senhoras

Maria Luís Gameiro conquistou a Taça das Senhoras do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno (TT) em Torres Vedras, representando o Team Motivo JCB e encerrando uma temporada marcada por sucessos e desafios. Embora já garantisse o título ao apenas iniciar a última etapa, a piloto de Cascais manteve o foco e assegurou mais uma vitória na categoria feminina.

A segunda etapa da Baja TT Oeste de Portugal foi mais longa e exigente que a anterior, mas a dupla Gameiro/José Marques conseguiu manter um ritmo constante a bordo do CanAm Maverick da equipa Santag Racing. No entanto, um sobreaquecimento na correia do veículo nos últimos 20 km obrigou a um ritmo mais cauteloso, devido às condições desafiadoras do percurso.

Muito satisfeita com o resultado na prova e no campeonato, Maria Luís Gameiro esclarecia à chegada ao pódio erigido no Parque de Feiras de Torres Vedras que “estamos muito contentes com o triunfo e com a conquista da Taça das Senhoras, que foi, ao fim de contas, o que nos fez disputar esta última prova do ano. Apesar de um ou outro percalço, diverti-me e o balanço final desta estreia com o CanAm é francamente positivo.”

Relativamente à prova, a piloto sublinhou, porém, que “teve algumas falhas relevantes e, já no final, ter 15 minutos no meio de trânsito para percorrer a derradeira ligação, não faz qualquer sentido. Aliás, num evento que teve tanto público e que trouxe tanta gente a esta região, terminar com os carros a fazer verdadeiros sprints pelo meio do trânsito na cidade é algo que ninguém compreende e que, acima de tudo, passa uma péssima imagem da modalidade.”

Finda que está a Baja TT do Oeste, Maria Luís Gameiro e José Marques vão dar seguimento ao programa de preparação para a presença no Dakar 2025, que a dupla vai disputar aos comandos de um “Side-by-side” na categoria T3 da equipa X-Raid.