CPTT, Luís Portela Morais: “tudo farei para triunfar na categoria T3” | AutoSport

Luís Portela Morais vai estar à partida da Baja TT Dehesa de Extremadura, segunda ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e, simultaneamente, primeira prova da Taça da Europa de Bajas. Este ano, aos comandos de um side-by-side OT3, já subiu ao pódio na primeira ronda do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja TT Montes Alentejanos, onde foi segundo classificado. Agora prepara-se para mais um desafio, a Baja TT Dehesa de Extremadura, a disputar já no próximo fim-de-semana, em Badajoz, e onde conta entrar na luta pelo triunfo, tanto na componente nacional como europeia. “Como desportista, tenho pautado sempre a minha postura como lutador, que procura sempre o melhor resultado possível. Esta prova será encarada exatamente da mesma forma e, por isso, tudo farei para triunfar entre as viaturas da categoria T3, sempre com um olho na geral, onde apesar da diferença competitiva para as viaturas mais evoluídas, acredito que podemos ambicionar com um resultado muito positivo.

Uma vitória nesta prova faz com que regressemos a Portugal na liderança da categoria T3 do CPTT, que seria um bónus para a nossa equipa”, começou por destacar o piloto, antes de reforçar: “esta é a primeira ronda da competição europeia e por isso vamos ter alguns adversários experientes. Vai ser uma prova muito interessante onde irei contar com o suporte técnico da GRally Team, equipa responsável pelo projeto OT3. Estou confiante que vamos entrar com o pé direito na Taça da Europa de Bajas, competição onde podemos ter uma palavra a dizer mediante o resultado que obtivermos já nesta prova.”