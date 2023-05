CPTT, Lourenço Rosa: “Vamos experimentar novas evoluções no carro” | AutoSport

Lourenço Rosa piloto do BP Ultimate Adventure Team aos comandos de uma Toyota T1+ e navegado por Joaquim Dias, disputa no próximo fim-de-semana a Baja TT Norte de Portugal, terceira jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno competição que, percorrendo pistas dos concelhos de Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros, é também pontuável para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

“Estamos prontos para atacar a Baja TT Norte de Portugal e a nossa perspetiva para esta corrida é bastante boa. Vamos experimentar novas evoluções que fizemos ao carro. A última prova correu-nos muito bem em termos de performance. Foi pena um furo, mas de resto demonstrámos em todos os troços que éramos dos mais rápidos. Conseguimos ganhar o prólogo e em dois dos troços ganhámos aos nossos principais adversários. Volto a ter ao meu lado o Joaquim Dias que, apesar de ainda andar de muletas, está com muita vontade de participar na corrida. Vamos ainda realizar uma sessão de treinos com a equipa para estarmos aptos para depois das verificações técnicas e administrativas, entrarmos na sexta-feira com o pé direito na corrida. Estamos confiantes. O carro está bem preparado e agora só falta a gasolina BP Ultimate dar o empurrão final que precisamos para a corrida”, explicou o consagrado piloto.

A Baja TT Norte de Portugal, prova organizada pelo CAMI Motosport, realiza-se entre os dias 5, 6 e 7 de maio e conta com um total de 387,52 km distribuídos por três setores seletivos e um prólogo composto por 7,46km cronometrados.