CPTT: Lourenço Rosa com novo navegador na Baja TT Dehesa Extremadura | AutoSport

Lourenço Rosa vai correr na segunda prova do CPTT, a Baja TT Dehesa Extremadura, que se realiza a 15 e 16 Abril com Nuno Morais como navegador, já que Joaquim Dias, o seu habitual co-piloto… partiu um pé: “Já há muito que conheço Nuno Morais e acompanho o seu excelente percurso. Infelizmente o Joaquim Dias foi vítima de um pequeno acidente de trabalho e fraturou o pé, está com gesso e não sabemos se recupera a tempo da prova2, disse Lourenço Rosa, Piloto da BP Ultimate Adventure.

A prova espanhola será um desafio bem interessante para as equipas portuguesas. alguns pilotos lusos têm marcado presença na prova da Estremadura, e por isso sabe-se que é um evento muito exigente em termos de navegação.