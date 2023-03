CPTT: Lourenço Rosa com a ARC Sport no Todo-o-Terreno | AutoSport

Lourenço Rosa e Joaquim Dias mostraram um grande andamento em Beja com a sua nova Toyota Hilux T1+. No primeiro dia, até ao Km 100 lideravam o SS, mas depois veio a falha na direção assistida e perderam muito tempo. No segundo dia, mais do mesmo, nova falha, e o abandono. Foi azar, pois o andamento está lá.

Agora, o piloto da BP Ultimate Adventure Team vai passar a ter o seu carro assistido na ARC Sport, o que é um grande garante de qualidade. Para a estrutura de Aguiar da Beira, depois de no ano passado terem contribuído para levar João Ferreira ao título nacional e Europeu, agora voltam a ter um carro de topo nas suas mãos.

A ideia do piloto é realizar algumas provas internacionais com a ARC Sport mas com a ‘supervisão’ da casa mãe, a Overdrive Toyota: “A ARC sport foi nos últimos anos campeã nacional tanto com o João Ferreira, como com o Ricardo Teodósio nos ralis pelo que me sinto orgulhoso de integrar esta estrutura tão profissional. Estou muito expectante e a ARC Sport é de facto muito recomendada no mercado”, disse Lourenço Rosa ao AutoSport.