CPTT, José Faria: “Não tinha ideia mas é bastante diferente dos ralis”

Terminou com um bom 19º lugar à geral a estreia de José Faria no CPTT. O piloto de Esposende, acompanhado pelo experiente José Janela cumpriu sem problemas os mais de 300 quilómetros da Baja TT Vindimas do Alentejo e chegou final de sorriso nos lábios e com a certeza do dever cumprido:

“Aprender um carro que desconhecia por completo, num tipo de prova que nada tem que ver com as que fiza até agora” começou por dizer o piloto, que contou como chegou até aqui: “Vim para o Todo-o-Terreno para experimentar. Não tinha ideia mas é bastante diferente dos ralis. Os carros são diferentes, o tipo de condução é diferente. Também estou cá por esta equipa fantástica, a PRK, e por ter o José Janela como navegador nesta prova. Viemos para disputar duas provas e no final faremos um balanço, apesar do ‘meu bichinho’ estar mais nos ralis. Ainda não sei se vou fazer a temporada completa. Também estou a preparar carros de ralis e não posso fazer provas nos dois campeonatos. Se gostar muito disto, fico mais. Eu devo voltar de forma mais frequente à competição, ainda não sei é se é nos ralis ou no todo-o-terreno”, explicou.

A seu lado esteve o experiente navegador, José Janela: “A minha função aqui é ajudar o José ao máximo. Ele vem dos ralis e como está há muito tempo parado é tudo novidade para ele, o todo-o-terreno e o comportamento do carro. Ele ainda não ‘raciocina’ que está dentro de um carro de corrida e isso reflete-se nos tempos. A parte psicológica em qualquer piloto é fundamental. Eu trabalho diretamente nessa área com ele, mesmo nos momentos em que ele pensa que estou distraído. Ele ainda tem de ‘mecanizar’ no cérebro uma série de circunstâncias que não está habituado.

Por exemplo, no prólogo, apanhámos o concorrente da frente, o que nos quebrou um pouco o ritmo, mas o José Faria está disposto a aprender.

Eu é que tenho de ter atenção a certos pormenores que com um piloto mais experiente não teria. O sucesso dos meus pilotos é o meu sucesso e vou fazer de tudo para que no final do dia o José saia satisfeito e adepto do todo-o-terreno” disse Janela que vai ter um 2020 preenchido: “Em 2020 vou estar em competição quase todos os fins-de-semana. Vai ser complicado fazer a gestão de tempo, porque tenho cerca de quatro a cinco pilotos. Devo estar com o José Faria, o José Silva e o Pedro Dias da Silva. O Gonçalo Figueroa ainda não sei e o Daniel Silva também quer aparecer nos ralis em termos de regionais, mas ainda estamos a ver. Vai ser um grande ano para mim, pois vou estar sempre com a adrenalina no máximo.”