CPTT, João Ramos: “Senti que estamos preparados para discutir o título” | AutoSport

A dupla João Ramos/Jorge Carvalho, na Toyota Hilux T1+ da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, iniciou em alta o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno|AM 48 (CPTT), ao discutir a vitória na ESC Online Baja TT Montes Alentejanos, acabando por ser vítima de um furo nos derradeiros quilómetros do último setor seletivo e concluir a prova no segundo lugar. As sensações vividas por João Ramos ao longo dos três dias da competição de abertura da época deixam-no otimista em relação ao futuro e com o objetivo focado na luta pelo título: “O balanço é muito positivo, face às incertezas normais do arranque da temporada após uma longa paragem, porque começámos por vencer o prólogo, iniciando a prova bastante motivados, como sucedeu, aliás, também nos dois dias seguintes. O primeiro setor seletivo foi muito disputado e embora tivesse andado rápido, não consegui impor um ritmo suficiente para acabá-lo no primeiro lugar, mas sim a 44 segundos do líder, diferença correspondente a cerca de 3 décimos de segundo por quilómetro. No segundo e último setor seletivo entrei ao ataque, sentindo que era possível anular aquela desvantagem. Andámos sistematicamente a recuperar tempo e na liderança, mas o furo sofrido entre os Km 110 e 120 retirou-nos todas as possibilidades de continuar a lutar pela vitória na Baja. Mesmo que fosse tarefa difícil vencer a prova a nível geral, ambicionava o triunfo no segundo setor seletivo, de modo a somar um ponto extra no campeonato, mas nem isso consegui, devido ao furo…”, referiu o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

Em jeito de conclusão, João Ramos confessa: “De qualquer modo, estou muito contente com o nosso desempenho. O ritmo está cá, sentimo-nos renovados e depois deste interregno percebemos que estou preparado para lutar pela conquista do campeonato”.