CPTT, João Ramos: “postura será a de quem quer lutar pelo campeonato, portanto, ao ataque” | AutoSport

Com três provas pela frente no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a primeira das quais já este próximo fim de semana, João Ramos (Toyota Hilux T1+) e a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal participam na Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão/Redondo focados na conquista da pontuação máxima possível, o que significará lutar pela vitória. Atual segundo classificado do campeonato absoluto, regressa agora a uma região onde sempre foi rápido e obteve bons resultados, o que reforça a sua autoconfiança.

Para esta antepenúltima e quinta jornada da época, organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, João Ramos, na qualidade de candidato ao título, só pensa em recuperar pontos no Campeonato.

“Nesta altura da época, com tudo ainda em aberto, a minha postura será a de quem quer lutar pelo Campeonato e, portanto, estarei ao ataque, procurando a melhor pontuação possível. É que se for muito comedido… estarei a dar pontos à concorrência. O meu objetivo será a conquista da vitória na prova, mas depois veremos, em função dos adversários, qual a melhor estratégia a seguir em cada momento…”

O piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal não esconde que os “estradões” da região de Reguengos de Monsaraz trazem-lhe à memória boas recordações, conferindo tranquilidade e não só…

“Reguengos sempre foi uma prova em que me ‘encaixei’ bem. Tem um perfil do meu agrado, o que é positivo, em termos de ânimo e de confiança, para quem, como eu, está na corrida pelo título e necessita de garantir o máximo de pontos possível”.

Há bastante tempo sem guiar a Toyota Hilux T1+, atendendo a que a última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48 decorreu em finais de maio, João Ramos vai fazer hoje um teste não apenas para reativar o ritmo, mas também para se adaptar ao seu novo navegador, Jorge Carvalho, que o acompanhará a partir de agora e até ao final da temporada.

A Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão/Redondo, também pontuável na Taça da Europa FIA de Bajas, arranca ao final da tarde (17h25) da próxima sexta-feira, com a disputa do prólogo, em Mourão, numa distância de 6,20 quilómetros e cujo traçado será secreto (sem reconhecimento prévio) para todos os participantes.

No sábado, pelas 12h30, o primeiro setor seletivo, com a extensão de 220 km ao cronómetro, tem início em Mourão e vai terminar, por volta das 15h30, no Redondo. Domingo, o dia de todas as decisões, repete-se o mesmo traçado, com arranque em Mourão, às 11h30, e final no Redondo, pelas 14h30.