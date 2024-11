CPTT, João Ramos: “Olhar em frente e partir determinados a impor o nosso ritmo”

A dupla João Ramos e Jorge Carvalho competirá na Baja Oeste de Portugal, nos dias 9 e 10 de novembro, pilotando a Toyota Hilux T1+ EVO da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. Esta é a última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT). Após enfrentarem diversos contratempos nas etapas anteriores que os afastaram da disputa por vitórias e pelo título, Ramos e Carvalho estão determinados a encerrar a temporada com um bom desempenho.

“O balanço desta época está longe de ser positivo, face à sucessão de contratempos, resultantes dos problemas com o material fornecido pela empresa que desenvolve o carro, os quais nos fizeram somar desistências em momentos cruciais do campeonato. Se tal tivesse acontecido uma vez, eu diria que faz parte das circunstâncias deste desporto, mas a verdade é que fomos penalizados por isso pelo menos em duas provas, causando-nos uma grande frustração. Agora, nesta Baja Oeste, qual folha em branco, vamos olhar em frente e partir determinados a impor o nosso ritmo com a Hilux T1+ EVO, porque acreditamos ter potencial para discutir a vitória em Torres Vedras. Já demonstrámos este ano, num campeonato que está nivelado por cima em termos de andamentos, ser candidatos aos primeiros lugares. Obviamente que, perante o sucedido nas jornadas anteriores e não só, ambicionamos terminar a época em alta e tudo faremos para o conseguir”, assegura João Ramos, o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

A prova que encerra a temporada de todo-o-terreno, organizada pela Escuderia de Castelo Branco, tem o seu centro nevrálgico em Torres Vedras. Na manhã de sábado (dia 9), pelas 10h10, o prólogo, com 4,75 km, decorrerá em Sobral de Monte Agraço. Depois, o primeiro setor seletivo (SS), com 114 km de extensão, tem início às 14h20, devendo estar concluído às 17h10. No domingo, o SS2, com 173 km, arranca pelas 10h50. O final desta Baja Oeste de Portugal acontecerá pelas 13h44, em Torres Vedras.