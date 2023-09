CPTT, João Ramos: “Não vou baixar os braços na luta pelo título” | AutoSport

Uma prova de altos e baixos para João Ramos/Jorge Carvalho, na Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão/Redondo ao volante da Toyota Hilux T1+ da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. O terceiro lugar conquistado espelha um pouco os momentos antagónicos vividos ao longo de três dias. Mas o foco, agora, já está apontado para a Baja Oeste, dentro de duas semanas, porque a discussão do título mantém-se no horizonte.

“Esta Baja foi excelente em termos de competitividade, para nós, e por circunstâncias diversas, foi de altos e baixos. No prólogo fui bastante prejudicado pelo pó do húngaro Csucsu, mas depois na primeira parte do setor seletivo inaugural vivemos momentos fantásticos e de elevada competitividade com o João Ferreira e o Tiago Reis. Infelizmente, sofremos um furo, o que nos retirou a possibilidade de manter essa disputa. Já mais tarde, fomos penalizados por excesso de velocidade na entrada de um controlo. Travei demasiado tarde, um erro que assumo, mas assim terminou o primeiro dia, em que acumulamos um atraso de 6 minutos para o líder”, começou por recordar João Ramos.

O terceiro dia de prova, no domingo, foi encarado de forma muito realista pela dupla da Toyota Hilux T1+ da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal:

“Ao largarmos da quarta posição, a 1m40s do João Dias e face à diferença para os dois adversários da frente, não me restou outra solução que não fosse atacar o terceiro lugar e assim aconteceu, sem qualquer problema ou contratempo. Terminamos a prova em terceiro, o que acabou por ser um resultado positivo, atendendo às circunstâncias, e permite-me continuar na luta pelo Campeonato”, acrescentou.

E em jeito de conclusão, João Ramos vincou:

“Já estou a pensar na Baja Oeste de Portugal, daqui a duas semanas. Há que continuar a dar o máximo, porque não vou baixar os braços na luta pelo título de campeão”.

A próxima prova (sexta) do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48 será a Baja Oeste de Portugal, organizada pela Escuderia de Castelo Branco, a 7 e 8 de outubro próximo, tendo como centro nevrálgico a vila do Cadaval.