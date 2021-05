CPTT, João Ramos: “não têm noção da velocidade e não zelam pelo mais importante, que é a segurança” | AutoSport

Não correu bem o fim de semana de arranque do CPTT, a Baja TT Montes Alentejanos a João Ramos: caiu de bicicleta quando reconhecia o prólogo, ficando um pouco dorido, pois a queda foi forte, na prova, quando lutava pela liderança no SS3, capotou violentamente a sua Toyota Hilux. Segundo João Ramos “esta Baja, de acordo com o nosso testemunho e de outros concorrentes, deixou muito a desejar face à qualidade apresentada no ano passado.

O road-book tinha erros constantes na quilometragem e falta de informação coerente de zonas de perigo. As organizações vão ao pormenor de colocar valas insignificantes como pontos de perigo e não tem a sensibilidade de

assinalar curvas perigosas que se encontram em zonas muito rápidas.

As queixas apresentadas por vários concorrentes devido a consecutivas saídas de estrada por razões idênticas, em que muitas vezes nos fomos ‘safando’ quando a sorte nos acompanhou, mas nem sempre é assim, e tal acabou por acontecer connosco e motivou o abandono.

Não vale a pena, as organizações não nos respeitam, não tem noção da velocidade que se anda e deste modo não zelam pelo mais importante, que é a segurança.”