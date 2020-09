CPTT, João Ramos: “luta pelo campeonato está agora muito interessante”

A equipa Toyota Caetano Motorsport dominou a Baja TT do Pinhal, vencendo ambos os setores selectivos que compunham esta etapa do Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno. João Ramos e Victor Jesus entraram com algumas cautelas depois da longa paragem imposta ao calendário desportivo, mas rapidamente recuperaram ritmo, com a Toyota Hilux a resistir ás dificuldades dos pisos para averbarem este triunfo, bem como pontuação extra pelas vitórias em ambos os setores cronometrado, com resultados muito positivos nas contas do campeonato.

Esta foi contudo uma prova bastante dura, marcada pela grande instabilidade climatérica que acabou por colocar dificuldades adicionais a todos os pilotos mas que agradou particularmente a João Ramos que acabou por se sentir como peixe na água nos pisos enlameados da Baja.

“Estamos satisfeitos com a nossa prestação depois de tanto tempo parados. Como é habitual nas provas organizadas nesta região encontramos percursos muito técnicos, e com a chuva acabei por me divertir imenso, principalmente no primeiro dia em que choveu bastante e tivemos mais lama e pisos muito escorregadios, mas sempre sem perder o foco na competição e na necessidade de sermos muito rápidos para atingirmos o objetivo de vencer e pontuar o máximo.

Saímos daqui como queríamos, numa excelente posição em termos de campeonato, que está agora muito interessante quanto á luta pela liderança. Não vamos ter muito tempo para saborear a vitória, pois temos outra prova já no próximo fim-de-semana em Reguengos de Monsaraz e é lá que já se encontra o nosso foco.”

Um fim-de-semana em grande para as cores da Toyota, que venceu igualmente nas 24 Horas de Le Mans na classe rainha LMP1, e no Mundial de Ralis na Turquia onde Elfyn Evans venceu com o Yaris WRC. A Baja TT Capital Dos Vinhos de Portugal, é a próxima etapa do CPTT realizando-se já no próximo fim-de-semana em Reguengos de Monsaraz.