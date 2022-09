CPTT, João Ramos indignado com decisão do Tribunal (áudio) | AutoSport

João Ramos foi penalizado em 5 minutos na Baja TT Oeste, devido a ter chegado ao final de um SS sem uma roda sobressalente, e foi penalizado pelo CCD.

Logo na altura manifestou intenção de apelar para o TAN, Tribunal de Apelação Nacional, o que fez a 11 de maio de 2022, três dias depois da prova, com este tribunal a responder a 31 de agosto de 2022, três meses e meio depois, negando provimento ao apelo, confirmando a decisão dos Comissários Desportivos e consequentemente tornando oficiais os resultados da prova.

João Ramos decidiu reclamar da decisão, solicitando que o acórdão fosse reanalisado, por “enfermar de ilegalidade e de inconsistência jurídica, devendo ser proferido acórdão que dê provimento ao recurso interposto”.

O relator do TAN respondeu alegando que não existe qualquer nulidade ou vício na decisão, referindo que “proferido o acórdão, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do Tribunal quanto à matéria em causa, motivo pelo qual vai indeferida a reclamação apresentada”. João Ramos não se conforma, mas o processo que poderia iniciar passava por colocar em causa o próprio TAN, o que Ramos não pretende fazer. Mas em entrevista ao AutoSport deixou bem clara a sua indignação, numa entrevista que poderá ouvir em baixo.

Numa conversa longa, o piloto mostra-se “desiludido, desapontado” com o TAN, entende que é uma “injustiça”, e acha que “devo ser o primeiro caso no automobilismo com uma experiência desta natureza”. João Ramos explica tudo detalhadamente, ouça a entrevista: